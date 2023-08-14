طفل مبتور الساقين يتسلق قمة بارتفاع 238 متراً

المصدر: دبي - البيان

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تمكّن طفل بريطاني تعرض لبتر ساقيه من تسلق قمة جبلية بارتفاع 238 متراً وجمع مليوني جنيه استرليني (2.54 مليون دولار) لمساعدة الشباب المعاقين والمرضى الآخرين.

وتعرض توني هودجيل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات لسوء المعاملة، مما أدى إلى بتر ساقيه، ومروره بحالات متنوعة من الخوف، حسب موقع 24 الإلكتروني.

واستطاع هودجيل من تسلق قمة أوريست هيد في منطقة ليك ديسكريت وجمع مليوني جنيه استرليني (2.54 مليون دولار) لمساعدة الأطفال والمرضى المعاقين، وتمكينهم من التغلب على التحديات التي تواجههم في الحياة.

وانضم إلى هودجيل أسطورة تسلق الجبال السير كريس بونينغتون (89 عاماً)، الذي قام بـ 19 رحلة استكشافية في جبال الهيمالايا وتسلق جبل إيفرست أربع مرات. وكانت هناك أيضاً مفاجأة في انتظار هودجيل عندما اقترب من القمة، حيث انضم الجندي المخضرم في الجيش البريطاني هاري بوذا ماغار خلفه في المرحلة الأخيرة، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.