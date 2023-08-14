كبسولة يابانية تتيح «النوم واقفاً»

المصدر: دبي - البيان

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طورت إحدى الشركات اليابانية كبسولة للنوم تسمح للموظفين بأخذ قسط من الراحة على وضع الوقوف خلال أيام العمل المرهقة.

الكبسولة التي تحمل اسم «جيراف ناب» (وتعني غفوة الزرافة) تشجع على أخذ قيلولة أثناء النهار كطريقة لتحسين التركيز وكفاءة العمل، صممت بشكل عمودي بحيث لا تشغل مساحات كبيرة، حسب «سكاي نيوز».

وتشتهر اليابان بأنها دولة تؤكد على التفاني الشديد في العمل الذي يمكن أن تصبح ظروفه قاسية للغاية لدرجة أن اللغة اليابانية تحتوي في الواقع على مصطلح «الموت بسبب إرهاق» (كاروشي).

ومن أجل تحمل هذا النوع من الإجهاد، يلجأ بعض العمال اليابانيين إلى قيلولة قصيرة، فمن المعروف أنها تعزز مستويات الطاقة والتركيز. ومن السهل تركيب الكبسولة العمودية في المقاهي والمطاعم الصغيرة لأنها تشغل مساحة صغيرة جداً.

ويبدو أن الحفاظ على وضع الوقوف يجعل من السهل على الشخص الذي يستخدم الكبسولة أن يستيقظ من غفوته.

واسم الكبسولة «جيراف ناب» مأخوذ من وضع النوم المستقيم للزرافة.