قرار جمهوري بشأن مفتي مصر

المصدر: البيان

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أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالتجديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لمدة عام يبدأ من اليوم 12 أغسطس 2023 م، ونشر هذا القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.



ونشر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، منشوراً على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن فيه قرار التمديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، للمرة الثالثة.

و وفق المصري اليوم قال مستشار المفتي، في معرض حديثه عن التجديد لمفتي الجمهورية: «نبارك التجديد لفضيلة المفتي، الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء نسأل الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية. خير بداية لهذه الفترة الجديدة».

ولد الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علام، في 12 أغسطس من العام 1961 م، بقرية زاوية أبوشوشة، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتلقى تعليمه الأول في كُتاب القرية، حيث حفظ القرآن وهو في الحادية عشر من عمره.

ثم التحق بمعهد أبوشوشة الأزهري ودرس بداخله مرحلتي الابتدائية والإعدادية، وانتقل إلى معهد الدلنجات الأزهري في المرحلة الثانوية، ومنه التحق بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع طنطا.

حصل د.شوقي علام على الإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة والقانون سنة 1984م من كلية الشريعة والقانون بطنطا- جامعة الأزهر بتقدير جيد جدًّا مع مرتبة الشرف.

كما حصل على درجة التخصص (الماجستير) في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سنة (1990م) بتقدير جيد جدًّا، ثم حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سنة (1996م) بتقدير مرتبة الشرف الأولى.