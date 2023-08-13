مصر تدشن موقعاً إلكترونياً لتسوية مواقف المغتربين التجنيدية

المصدر: البيان

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دشنت مصر موقعاً إلكترونياً لتلقي طلبات المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، أنه «إلحاقاً بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حلَّ عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عاماً)، سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتباراً من 14/8/2023 ولمدة ثلاثين يوماً: https://www.tagneedinit.gov.eg».

ودعت المصريين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة، واستيفاء كل البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.