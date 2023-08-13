العراق يرفع الحجب عن «تلغرام»

المصدر: أ.ف.ب

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عاد تطبيق تلغرام للعمل في العراق، اليوم الأحد، بعد أسبوع من إعلان السلطات عن حجبه لأسباب متعلقة بالأمن القومي، في قرار أثار جدلاً واسعاً.

وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية في بيان ليل السبت، أنها سترفع الحجب عن تطبيق تلغرام في العراق اعتباراً من الأحد. وقالت الوزارة، إن قرارها يعود لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق.

وشدّدت الوزارة، على أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وامنه وبيانات المستخدمين فيه. وخلال الأسبوع الماضي، لم يكن من الممكن الدخول إلى تطبيق تلغرام إلا عبر الاتصال بشبكة خاصة افتراضية أو في بي إن.

وقالت وزارة الاتصالات حينها، إنها حجبت التطبيق بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافاً للقانون.

وأضافت الوزارة، أنها طالبت الشركة مراراً في إدارة التطبيق المذكور والتعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ما يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، لكن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات.