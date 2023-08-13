الجفاف يطال بحيرة «سانتا أولالا» لسنتين متتاليتين

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

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باتت بحيرة «سانتا أولالا» الشاطئية أرضاً بيضاء متصدعة، بعدما كانت تضم حياة مائية وفيرة، وتستقطب مستعمرات كبيرة من الطيور المهاجرة، في متنزه دونيانا الوطني جنوبي إسبانيا.

وللسنة الثانية على التوالي جفت هذه البحيرة بصورة كاملة، بسبب التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي، ولكن أيضاً بسبب الزراعة المكثفة والسياحة المفرطة في المنطقة، في وقت كانت سانتا أولالا البحيرة الوحيدة، التي تبقى مغمورة بالمياه، حتى خلال فصول الصيف الحارة.

وتقول الباحثة في محطة دونيانا البيولوجية كارمن دياس بانياغوا، عبر وكالة فرانس برس: إن «السنوات الأخيرة طالها جفاف حاد، وهو وضع شائع في منطقة تتميز بمناخ البحر الأبيض المتوسط».