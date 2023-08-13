جدل بين زوكربيرغ وماسك بشأن موعد المنازلة المرتقبة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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أعلن رئيس شبكة «ميتا» الأمريكية العملاقة مارك زوكربيرغ، أول من أمس، أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها إيلون ماسك، بُعيد تأكيد رئيس شبكة «إكس» المنافسة أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا، فقد تطرق رئيسا مجموعتي «إكس» (تويتر سابقاً)، و«ميتا» العملاقتين المتنافستين نهاية يونيو إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة، بينما جرى الحديث قبل أيام عن 26 أغسطس موعداً محتملاً لهذه المواجهة.

وأشار إيلون ماسك على منصته «إكس» إلى أن «المبارزة ستدار» من جانب الشبكتين المتنافستين.

وأضاف ماسك: «تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة، وقد أعطيا موافقتهما على إقامة الحدث في مكان استثنائي».

ورداً على ماسك، كتب زوكربيرغ، أول من أمس، عبر منصته الجديدة «ثريدز»: «أعشق هذه الرياضة، وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون»، لكنه أوضح: «لم نتفق بعد على ما يقوله».