كهربا يعلن إصابة أمح الدولي بجلطة على المخ

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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أعلن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المصري عن إصابة أمح الدولي بجلطة على المخ وطلب الدعاء له بالشفاء.

ودون كهربا على حسابه على ستوري انستغرام: "ألف سلامة عليك يا أمح، ربنا يشفيك ويعافيك، جلطة بالمخ، دعواتكم يقوم بالسلامة".

ويعتبر أمح من أشهر مشجعي النادي الأهلي المصري، وصديق لعدد كبير من لاعبي الدوري المصري.

وكان أمح قد أصيب بوعكة صحية مفاجئة، أثناء قضاء العطلة الصيفية بالساحل الشمالي، برفقة بعض لاعبي الأهلي، و كان لإصابته أثر حزين على مشجعي نادي القرن بأفريقيا وعديد من متابعي كرة القدم

ونشر شقيقه «ميمو الدولي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة أمح الدولي بالمستشفى، وعلق قائلًا: «ربنا يقومك بالسلامة و يشفيك يا أمح يا رب».

وقال ميمو «أمح لما جات له غيبوبة سكر، الدكتور قال إنه محتاج يعمل كشف مخ، عملنا الأول فحوصات طبية في مستشفى العلمين، علشان نتأكد من حالته، وبعدين نقلناه لإحدى مستشفيات أكتوبر».