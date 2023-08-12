تطورات الحالة الصحية لأحمد عمر هاشم

المصدر: البيان

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بدأ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق في التعافي حيث كشف مصدر مقرب من الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، عن آخر تطورات حالته الصحية.

وقال المصدر وفق القاهرة 24، إن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، خرج من العناية المركزة وهو في حالة صحية جيدة الآن.

وأضاف: بدأ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف العلاج الطبيعي منذ أمس وهو يتعافى سريعا بفضل الله، وخلال 3 أو 4 أيام سيخرج الدكتور من المستشفى، وبعدها يعود لإلقاء الدروس.

وكانت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت على الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.

وقالت الصفحة في بيان لها: ردًا على الشائعة الكاذبة، أولا: الدكتور أحمد عمر هاشم من أكبر علماء الأمة العربية والإسلامية وهو عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وله أكثر من 120 مؤلفا من أكبر مؤلفات الإسلام آخرها شرح صحيح البخاري 16 مجلدا كل مجلد 600 صفحة، وكان سلفنا الصالح إذا شرح أحدهم كتابا مثل هذا لقب بالإمامة كالإمام ابن حجر والإمام النووي وغيرهما فهل يليق أن نتناول بالشائعات الكاذبة مثل هذه الشخصية العالمية بمثل هذه المفتريات التي أشاعها بعض المواقع، وادعت زورا وبهتانا أنه قد فارق الحياة في مصلحة من هذه البلبلة.