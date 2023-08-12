فيزيائيون يرصدون «تذبذباً مريباً» في مادة غريبة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر علماء فيزياء، يدرسون مادة غريبة، على ظاهرة كمومية مهمة تم التنبؤ بها منذ عقود، وفق بحث نشر في مجلة «نيتشر».

ويطلق على هذه الظاهرة الكمومية اسم «شيطان باينز»، الذي تنبأ به الفيزيائي الراحل ديفيد باينز عام 1956.

وعادة ما يكون «الشيطان» في العلم خصماً افتراضياً للعلماء والفلاسفة ليحاججوا ضده في تجربة فكرية، لكن «شيطان باينز» مختلف تماماً. إنه في الواقع وحدة منفصلة من الموجات بين التموج عبر مجموعة من الإلكترونات. وتم وصف هذا النوع على أنه التناظرية الكمومية لـ«الصوت الصوتي» في الغاز الكلاسيكي.