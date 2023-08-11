أمح الدولي عاشق الشياطين الحمر.. سقط فجأة أمام لاعبي الأهلي بالساحل

المصدر: البيان

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أصيب أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي المصري، بوعكة صحية مفاجئة، أثناء قضاء العطلة الصيفية بالساحل الشمالي، رفقة بعض لاعبي الأهلي، وأصاب مرضه مشجعي المارد الأحمر وعديد من متابعي كرة القدم بحالة من الحزن، إذ أكد شقيقه أن «أمح» يتحدث بصعوبة بالغة، في انتظار خضوعه لرسم مخ، لمعرفة تفاصيل مرضه وفق صحيفة الوطن.

وأمح الدولي، صديق لعديد من لاعبي النادي الأهلي، ومُشجعًا مُتعصبًا له منذ سنوات طويلة، وهو شاب من ذوي الهمم.

ونشر شقيقه، والمعروف بـ«ميمو الدولي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة أمح الدولي بالمستشفى، وعلق قائلًا: «ربنا يقومك بالسلامة و يشفيك يا أمح يا رب»، كما نشر فيديو له عبر خاصية الفيديوهات القصيرة «ريلز»، قائلًا: «ربنا يشفيك يا ابني، روحي بتروح مني وأنت تعبان كده».

ويؤكد شقيقه، الشهير بـ«ميمو الدولي»، أن «أمح لما جات له غيبوبة سكر، الدكتور قال إنه محتاج يعمل كشف مخ، عملنا الأول فحوصات طبية في مستشفى العلمين، علشان نتأكد من حالته، وبعدين نقلناه لإحدى مستشفيات أكتوبر»، وما يزال يعاني من الوعكة الصحية التي تعرض لها فجأة.