تقنيات فعالة في تنقية الماء من النفط

المصدر: دبي - البيان

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ابتكر علماء من روسيا وإيطاليا جيلاً جديداً من المركبات العضوية الحيوية، التي تسمح بتحسين كفاءة تقنيات تنقية المياه من المنتجات النفطية، وفق «تاس».

ويشير مصدر في قسم تعميم العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم والعلوم الروسية إلى أن الطريقة الجديدة تعتمد على سلالات من البكتيريا المدمرة للنفط، والتي تعزز الأحماض الدبالية تأثيرها.

وتشير الباحثة ماريا هيرتسن من جامعة تولا إلى أن للطرق المستخدمة حالياً في تنقية المياه من التلوث النفطي عيوباً كثيرة، بما فيها خطر التلوث الثانوي، وسمية الكواشف المستخدمة، وعدم جدواها اقتصادياً، لذلك يعتبر العلماء أن طريقة المعالجة المقترحة واعدة.