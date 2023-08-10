4 متغيرات جينية تحدد مظهر الشعر

المصدر: (دبي - البيان)

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يتحدد الشكل الذي يتخذه شعرك من خلال «لفّات الشعر»، وهي رقعة تنمو في نمط دائري عادة بالقرب من تاج رأسك، واكتشف العلماء الآن أربعة متغيرات جينية، تغير اتجاهها ومظهرها.

وعادة ما يتم تحديد الأنماط في المتغيرات، من خلال رقم دائري أو تاج منفرد أو تاج مزدوج، بالإضافة إلى اتجاه دائري هو إما اتجاه عقارب الساعة، وإما عكس اتجاه عقارب الساعة أو حتى منتشر في كلا الاتجاهين. وقد تم العثور على متغيرات جينية للتأثير على اتجاه دوامة الشعر عن طريق تغيير شكل بصيلات الشعر.