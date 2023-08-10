إيلون ماسك الصيني يطرح زوكربيرغ أرضاً

المصدر: دبي - البيان

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لفت شاب صيني أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشبه الكبير بينه وبين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي قال إنه يرغب في لقائه إذا كان حقاً يشبهه.

وحصدت فيديوهات الصيني «ييلونغ ما» عبر تطبيق «تيك توك» ملايين المشاهدات، وخاصة الفيديوهات الأخيرة التي نشرها بخصوص النزال المرتقب بين عملاقي وادي السيليكون، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ.

وشارك «ييلونغ ما» مقاطع طريفة يظهر فيه يرتدي زوجاً من قفازات الملاكمة، مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقاً يحمل صورة زوكربيرغ.

وطغى الطابع الكوميدي على الفيديو، حيث طرح «ماسك الصيني» الشخص الذي يمثل دور مالك شركة «ميتا» أرضاً، بينما كانت تسمع أصوات آهاته.

ونشبت خلافات بين مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، بسبب ثريدز الذي أطلقته ميتا ليكون منافساً لمنصة إكس. واتهم ماسك زوكربيرغ بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصياً في تلميح له بالقتال الشخصي والنزال. وأضاف إن تحديه زوكربيرغ للقتال لا يزال قائماً، وقال: أراك في حلبة النزال.