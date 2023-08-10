القطب الجنوبي قد يتحول إلى «مشعاع» للأرض

المصدر: (دبي ـ البيان)

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حذر علماء من أن القطب الجنوبي بات يتحول من ثلاجة للعالم - ما يحافظ على درجات الحرارة منخفضة - إلى «مشعاع»، وفق «ديلي ميل». عادة ما يعكس الجليد الموجود على اليابسة والبحر في القطب الجنوبي أشعة الشمس مرة أخرى إلى الفضاء، ولكن عندما تتشكل المياه في البرك والبحيرات في القارة القطبية الجنوبية، فإن هذا يمتص الحرارة.

وقال البروفيسور مارتن سيغيرت إن قارة القطب الجنوبي «عبارة عن سطح أبيض هائل وواسع تقوم بعمل هائل للكوكب من حيث ارتداد الكثير من الإشعاع الشمسي إلى الفضاء». وقال إن نفس العملية - حيث يذوب الجليد ويكشف عن المحيط - تحدث بالفعل في القطب الشمالي.