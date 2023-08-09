فك شيفرة أسباب انفجار الماس

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة ساوثهامبتون كيف يسهم تكسّر الصفائح التكتونية في توليد واندلاع الصهارة الغنية بالماس من أعماق الأرض، الذي ظلّ لغزًا يُحيّر العلماء لقرون.

وفحص البحث الجديد الذي نُشر في مجلة «ناتشر»، تأثيرات القوى التكتونية العالمية على هذه الانفجارات البركانية التي امتدت خلال المليار سنة الماضية، وأظهرت النتائج أن ثورات معظم براكين الكمبرلايت، وهي نوع من الصخور البركانية نسبة إلى مدينة كمبرلي بجنوب أفريقيا، حدثت بعد 20 إلى 30 مليون سنة من الانهيار التكتوني لقارات الأرض.