إرجاء رحلة «أريان 6» حتى 2024

المصدر: (باريس - د ب أ)

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، أمس، إرجاء الرحلة الأولى لقاذفة الصواريخ الأوروبية الجديدة «أريان 6» مجدداً.

وكتب جوزيف أشباخر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، إن أول عملية إطلاق مقررة عام 2024.

ولا يمكن تحديد موعد إطلاق أكثر دقة إلا بعد إجراء المزيد من الاختبارات في سبتمبر المقبل. يشار إلى أن «أريان 6» هو النموذج اللاحق لصاروخ «أريان 5»، الذي يعمل منذ عام 1996. وهو مصمم لنقل الأقمار الصناعية إلى الفضاء للعملاء التجاريين، ويُزعم أنه أرخص بكثير من سابقه.