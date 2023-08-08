دانة طه: المثابرة والثقة بالنفس مفتاح النجاح

المصدر: دبي - وفاء السويدي

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هناك الكثير من القصص الناجحة لشباب استطاعوا وضع بصمة في المجتمع وأصبحوا قدوة لأقرانهم؛ ولأن الكثير من البدايات تنطلق من دبي، بدأ نجاح وتفوق دانة طه من أحد المشاريع المحلية المميزة في دبي لتخلق مجموعة من الأفكار المنوعة، التي أفسحت لها المجال للإبداع وأعطتها الفرصة للمنافسة لتثبت أن النجاح مفتاحه المثابرة والثقة بالنفس.

تجربة السجن

«البيان» التقت الأردنية دانة طه، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من الجامعة الأمريكية بالشارقة، وهي من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة ودرست في مدارسها وتطوعت في مؤسساتها لتكتسب الثقة بالنفس ومهارات التواصل مع الآخرين، وتقول: أحب التطوع، فهو بالنسبة لي حب العطاء ومساعدة الآخرين. وقد كنت دائماً أسجل في قائمة المتطوعين في أغلب النشاطات التي تقيمها الجامعة، وفي إحدى المرات تطوعت لتدريس النزلاء في السجن، وكنت في حالة من الخوف والارتباك، حيث كانت تجربة مختلفة، وعندما بدأت بإعطاء دروس اللغة الإنجليزية هناك كُسر حاجز الخوف وشعرت بالسعادة لأنني أسهمت بمساعدة أشخاص ليكونوا فاعلين في المجتمع.

وتضيف: من حسن حظي أنني مقيمة في دولة تضم أكثر من 200 جنسية جميعهم لديهم الحرية في العمل والعطاء والتميز.

وتتابع: طبيعتي طموحة، وأحب تطوير الذات وتعلم مهارات مختلفة، خصوصاً المهارات التي تنمي تفكيري وتقوي شخصيتي.

وعن نجاح عملها في مجال التسويق، تقول: لطالما كان لدي شغف في التسويق، ومنذ أربع سنوات، بدأت رحلة تطوري في المجال واستطعت التحول من مجرد موظفة إلى شريكة في شركة.

وتؤكد دانة أن الإنسان يجب أن يتبع شغفه وينمي موهبته، وتقول: كل منا لديه موهبة، إن وجدها وطورها يستطيع أن يبدع ويتميز عن الآخرين. وبالسعي والعمل الدؤوب يصل إلى النجاح، ولاكتشاف موهبتك عليك أن تجرب نفسك في مجالات عدة، واسأل نفسك ماذا تحب وفي أي مجال تشعر بالراحة. وعندما تكتشف ما يناسبك طور مهاراتك وتعلم المزيد وتابع كل جديد في المجال نفسه.