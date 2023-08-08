صياد ينجو بأعجوبة من أسماك القرش

المصدر: دبي ـــ البيان

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نجا صياد أمريكي من الموت المحتم بعد رحلة صيد قبالة سواحل فلوريدا امتدت 38 ساعة متواصلة، جرفته المياه خلالها إلى مسافات بعيدة، وكانت أسماك القرش تتحرك حول قاربه.

وكان تشارلز غريغوري، البالغ من العمر 25 عاماً في رحلة صيد روتينية عندما جرفته المياه بسبب المد، حيث تمسك لساعات طويلة بقاربه وهو يشاهد أسماك القرش تتحرك حوله دون أن يقوم بأي حركة قد تعرض حياته للخطر.

كما تعرض غريغوري للسعة قنديل البحر وتحمل ألمها لحين وصول فرق الإنقاذ إليه، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز».

وقال والده: «لقد كان خائفاً حتى الموت، عانى بشدة من حروق الشمس، وحارب الرياح في جو بارد ليلاً».

وتمكنت فرق الإنقاذ من التعرف إلى مكان الشاب عبر الطائرة، حيث تم إيصاله للشاطئ بمشهد مؤثر جمعه مع عائلته.

وتابع والده: «إن الكدمات وحروق الشمس تجعل من الصعب عليه التحرك ومغادرة سريره، لكن من المتوقع أن يكون بخير خلال الأيام القليلة المقبلة».