روسيا تستعد لإطلاق أول مركبة للقمر منذ 1976

المصدر: أ ف ب

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تستعد روسيا، الجمعة، لإطلاق مهمة إلى القمر هي الأولى منذ 1976، وفق ما أعلنت، اليوم، وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، التي تسعى منذ عقود لتحقيق مشاريعها الفضائية بمفردها.

وفي حين زادت سائر القوى العظمى في العالم مثل الولايات المتحدة والصين البعثات استعداداً للهبوط من جديد على القمر، قالت الوكالة الروسية، في بيان، إن عملية إطلاق مركبة الهبوط «ستتم في 11 أغسطس عند الساعة 02:10:57 بتوقيت موسكو (23:10:57 ت غ الخميس)».

وأوضحت روسكوزموس أن تجميع صاروخ إطلاق سويوز تم في منصة الإطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى، ليحمل المركبة لونا-25 التي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في منطقة وعرة.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين أربعة أيام ونصف وخمسة أيام ونصف، وفقاً لبيانات نشرتها «روسكوزموس» وأوردتها وكالة أنباء «تاس» الرسمية.

في الأثناء، أعلنت سلطات منطقة خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي إخلاء قرية اعتباراً من صباح الجمعة. وتقع القرية في محيط يحتمل أن تسقط فيه الطبقة الأولى من القاذفة.

وبمجرد وصولها إلى القمر، فإن مهمة لونا-25، التي تزن 800 كيلوغرام، ستكون ولمدة عام على الأقل «أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء أبحاث علمية على المدى الطويل».

وهذا الإطلاق هو أول مهمة لبرنامج الرحلات القمرية الروسي الجديد، ويأتي في وقت ترغب موسكو في تطوير مشاريعها الفضائية.