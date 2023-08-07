يعثر على قرط ذهبي في البحر ويعيده لصاحبه

المصدر: دبي - البيان

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عثر صياد هولندي على قرط ذهبي ضاع في البحر قبل 23 عاماً، وأعاده إلى صاحبه الذي يعمل صياداً أيضاً.

ووجد نوان شرويفرز، وهو صياد متدرب يعمل على سفينة صيد محار في زيلند، وتحمل اسم «YE-118 Noordland»، القرط الذهبي بعد أن رأى شيئاً يلمع في صمام تصريف المياه من السفينة أثناء تنظيفه لسطحها بخرطوم مياه. وقال شرويفرز: «كنت أتفقد السفينة حين انتهينا من الصيد وأنظف كل شيء بخرطوم المياه حين رأيته».

وأدرك الطاقم في الحال أن القرط يخص صياداً، ونشر ربان السفينة روبرت مول صورة للقرط على «فيسبوك». وشاهد هينك كويبر الذي كان قد أضاع قرطه الذهبي حين كان يصطاد وحيداً عام 2000، حيث اشتراه عام 1985، ونقش عليه رقم السفينة التي كان يعمل عليها «WR70»، حسب «روسيا اليوم».

وقال كويبر بعد أن أعيد القرط إليه: «هذا يفوق الخيال، بحثت عنه في السفينة، وفي المنزل، إذا سقط في البحر فيستحيل العثور عليه مرة أخرى». وارتداء الأقراط الذهبية تقليد بحري قديم لا يزال الصيادون يمارسونه حتى اليوم، للتكفل بمصاريف الجنازة إذا غرقوا في البحر وجرفت المياه أجسادهم.