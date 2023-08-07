المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مصر عن اكتشاف بقايا سفينة غارقة من القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك بأحد المواقع البحرية على بعد نحو 650 متراً في محافظة مطروح شمال غربي البلاد، بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار التي أوضحت حسب موقع 24 الإلكتروني أن الاكتشاف يقدم دليلاً جديداً على أهمية هذه المنطقة من الناحية التجارية والاقتصادية والسياحية في القرن الثالث قبل الميلاد، والتي كان يوجد بها العديد من الموانئ التجارية.

وقالت إن الاكتشاف اشتمل على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من الفخاريات الأثرية، ما يرجح أن يكون سبب غرق السفينة أثناء رحلتها التجارية ارتطام قاعها بالجزيرة في قاع البحر.