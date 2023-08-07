يجري اختبار حمض نووي فيكتشف حقيقة عائلته

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف رجل بريطاني بأنه يملك عائلة أخرى، بعدما أجرى اختباراً للحمض النووي من باب التسلية. وقال الرجل إنه طلب مجموعة الاختبار من باب التسلية، دون أن يعرف بأنه سيكتشف حقيقة صادمة حول امتلاكه عائلة أخرى لم يكن يعرف عنها شيئاً.

وكشف الرجل حسب موقع 24 الإلكتروني والذي لم يتم ذكر اسمه، بأن جده كان قد تزوج امرأة أخرى وأن علاقته بجدته أدت إلى إنجاب طفلة أصبحت والدته فيما بعد، إضافة إلى العديد من الحقائق حول عائلته.

وأدرك الرجل أن والد أمه شخص مختلف وأن والدها الذي رباها قام بتبنيها في طفولتها، وأن والدتها الحقيقية ما زالت على قيد الحياة وعمرها نحو 90 عاماً. وتحدث الرجل إليها وأخبرها بأنه حفيدها ولكنها لم تتذكر لأنها مصابة بالخرف.

وعبر الرجل عن سعادته لاكتشاف الحقيقة التي مكنته من معرفة الكثير من التفاصيل عن عائلته الحقيقية، وأكد أن المعلومات جلبت السلام لأمه رغم صدمتها. ولقيت قصة الرجل، تعاطفاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن مشاعرهم تجاه ما حدث له، في حين سرد آخرون تجارب مشابهة حدثت لهم بعد إجراء اختبار الحمض النووي.