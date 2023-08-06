حقيقة وفاة أحمد عمر هاشم

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. من جانبها نفت مصادر من الأزهر والأوقاف، مقربة من أسرة العالم الجليل جملة وتفصيلاً حسب "أخبار اليوم".

وأكدت المصادر أن الشيخ أحمد عمر هاشم، يتمتع بصحة جيدة، ولم يحدث له شيء، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل تلك الأخبار عن العالم الجليل.

يذكر أن تلك الإشاعة ليس الأولى التي يتم فيها تداول مثل ذلك الخبر، حيث كان أخرهم عام 2018، ووقتها خرج الشيخ بنفسه ليرد على تلك الأنباء.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقتها إن الإشاعة التي خرجت حول وفاته، ليست الأولى من نوعها، ولكن هناك بعض العملاء المأجورين تديرهم أهواء مشبوهة ضد علماء الإسلام والإسلام نفسه، وهم لم يجدوا شيئا يقولونه إلا أن يستخفوا بقدر الله..

وأضاف أن الموت قدر الله والاستخفاف به وجعله تمثيلا وادعاء وإشاعة على الناس، يعد معاندة لقدر الله.