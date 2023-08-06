تعديل سماعة الواقع الافتراضي لقياس نشاط الدماغ

المصدر: دبي – البيان

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عدّل باحثو جامعة تكساس في أوستن سماعة رأس الواقع الافتراضي التجارية، ليمكنها قياس نشاط الدماغ، وفحص كيفية تفاعلنا مع التلميحات والضغوط والقوى الخارجية الأخرى.

وابتكر الفريق البحثي مستشعر مخطط كهربية الدماغ EGG، وثبّتوه في سماعة رأس الواقع الافتراضي حتى يمكن ارتداؤها بشكل مريح فترات طويلة، إذ يقيس EGG النشاط الكهربائي للدماغ في أثناء تفاعلات الواقع الافتراضي الغامرة.

ويمكن استخدام الجهاز بعدة طرائق، من مساعدة الأشخاص الذين يعانون القلق، إلى قياس الانتباه أو الإجهاد الذهني للطيارين الذين يستخدمون جهاز محاكاة الطيران، لإعطاء الإنسان فرصة للرؤية بعيون الروبوت.