مولد طاقة يجمع الرطوبة بالغلاف الجوي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنشأ فريق بحثي مولد طاقة متعدد الأوكسجين يجمع الرطوبة الطبيعية في الغلاف الجوي، وينتج إشارات كهربائية مستمرة، عن طريق التوزيع غير المنتظم والحركة الاتجاهية للأيونات، مما يحقق التجميع الفعال واستخدام الطاقة المنخفضة.

ويعتبر هذا المولد أول مولد رطوبة مصمماً باستخدام مادة بحجم النانو تسمى «polyoxometalates»، ويمكن أن يكون اتجاهاً بحثياً جديداً للبوليوكسوميتالات في الاستخدام المستدام للطاقة منخفضة القيمة، ويمكن للبوليوكسوميتالات التجمُّع ذاتيّاً وتشكيل هياكل صغيرة يسهل اختراقها قادرة على جمع الرطوبة الجوية.