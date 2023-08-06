هروب «دب» يؤخر رحلة طيران «العراقية» من دبي إلى بغداد

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتذرت الخطوط الجوية العراقية عن تأخر رحلتها من مطار دبي الدولي إلى مطار بغداد الدولي بسبب هروب «دب» من الصندوق المخصص لشحنه على متن الطائرة.

وكان أحد الركاب على متن الطائرة قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو التقطه، يمكن من خلاله سماع أحد الركاب يقول إن رحلتهما تأخرت لأكثر من ساعة، وتم إبلاغهما بأن السبب هو «دب» هرب من الصندوق المخصص لشحنه.

وأصدرت الخطوط الجوية العراقية بياناً عبر حسابها على موقع «فيسبوك» تقول فيه: «إن إدارة الشركة تعتذر للمسافرين على متن الرحلة المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بغداد الدولي لأسباب خارجة عن إرادة الشركة».

وأشار البيان إلى قيام طاقم الطائرة العراقية بالتنسيق مع السلطات في مطار دبي الدولي لتخدير الدب وإبعاده عن الطائرة. وشددت الخطوط الجوية العراقية على أن الدب يتم نقله وفقاً للاتفاقية الدولية التي تحكم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض، ووكالة النقل الجوي الدولية.