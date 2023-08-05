الشرطة البريطانية تبحث عن سارق خلايا نحل

المصدر: (دبي – البيان)

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تبحث شرطة المملكة المتحدة في بلدة نائية بويلز عن لص سرق 14 خلية نحل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وطالبت السكان بإبلاغها أي معلومة عن الجاني.

وفي فيديو نشر عبر «تويتر»، قال إيوان أوي، من فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز إنه «أمر غير معتاد.. لدينا تقارير تفيد أن 14 خلية نحل بها نحل عامل قد سُرقت من هذا الموقع في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت وربما حوالي منتصف ليل الاثنين. هذا نداء لأي شخص رأى أي شيء مريب في ذلك الوقت - ولمجتمع تربية النحل لأن يتقدم بتقديم إفادته».

وكانت أنباء تحدثت عن إن لصوص النحل بدأوا باستخدام طائرات دون طيار للقيام بسلب مربي النحل، وفق تقارير للشرطة البريطانية التي أبرزت القلق من استخدام هذه الوسيلة الذكية للسرقة. وقالت الشرطة ومراقبون إن اللصوص خبراء متخصصون في اختطاف ملكات النحل بدلاً من سرقة العسل أو المعدات مثل اللصوص الانتهازيين. وتابعت وفقاً لصحيفة «ديلي ستار» إنهم ينشرون طائرات من دون طيار في المزارع المستهدفة وغيرها من المنازل البعيدة، حيث يتم إخفاء خلايا النحل بعيداً عن الطريق.