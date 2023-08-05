تمساح يلتهم لاعب كرة قدم "فيديو"

المصدر: البيان

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في واقعة مرعبة التهم تمساح ضخم لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكى لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، أثناء سباحة اللاعب فى نهر ريو كاناس في مقاطعة جواناكاستى، بحسب سكاى نيوز.



وعقب الحادثة، قتل السكان المحليين التمساح داخل البحيرة رميا بالرصاص.



وقال نادى ديبورتيفو ريو كاناس، في بيان له، بعد تشييع جنازة لاعبه: "اليوم، هو يوم صعب للغاية بالنسبة لنا جميعا. سوف نتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضا كأب، ستعيش دائما فى قلوبنا".

Terrible la muerte del futbolista Tico, Jesús Alberto López, quien se metió a nadar a un rio en #CostaRica pic.twitter.com/s1kvDHL3QG — Ricardo Morales Sánc (@riva_leo) August 4, 2023