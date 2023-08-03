«روح» اللبنانية داليدا خليل مع عمرو دياب

المصدر: دبي - البيان

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نشرت الفنانة اللبنانية دليدا خليل صورة تجمعها بالمطرب المصري الأشهر عمرو دياب وكتبت تعليقا على الصورة قائلة «روح» مع الأسطورة عمرو دياب، وكانت الصورة في منتجع «سول بيستش» بالمملكة العربية السعودية.

وتناولت العديد من التقارير العلاقة بين عمرو دياب والفنانة اللبنانية بطلة المسلسل الكوميدي الشهير «حلوة وكذابة» مع المطرب اللبناني زياد برجي، في حين لم يعلن الفنان عن علاقتهما رسمياً بعد انفصاله عن الفنانة المصرية دينا الشربيني في 2021.

وجاءت تغريدة الفنانة اللبنانية حاملة لتورية غير واضحة، حيث إن اسم المنتجع السياحي الذي ظهرت فيه مع النجم المصري ترجمته «شاطئ الروح»، وبالتالي فلم يتضح إن كانت توصيفها هو كناية عن الشاطئ أم عن علاقتها بالنجم الملقب بـ«الهضبة» والبالغ من العمر 61 عاماً.