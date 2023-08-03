سرقة ساعات بـ15 مليون يورو في وضح نهار باريس

المصدر: دبي – البيان

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قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصاً نفذوا سطواً مسلحاً على‭ ‬متجر تابع لبياجيه للساعات السويسرية الفاخرة وسط باريس أول من أمس، وفروا وبحوزتهم جواهر تتراوح قيمتها من 10 إلى 15 مليون يورو (11 مليوناً إلى 16.5 مليون دولار)، وذلك وفقاً لما ذكره موقع سكاي نيوز.

ووقع السطو في أثناء وقت استراحة الغداء، في متجر يقع في شارع رو دو لا بيه، وفي منطقة راقية تدعى بلاس فاندوم في وسط باريس، والتي تضم العديد من محال المجوهرات والساعات والسلع الفاخرة.

ويُشار إلى أن هذه المنطقة قد شهدت من قبل سلسلة من حوادث السطو المسلح، وخصوصاً في السنوات الأخيرة الماضية. وفور وقوع الحادث، تم فتح تحقيق من قبل السلطات المتخصصة، وهناك جهود متواصلة وكبيرة تبذلها الشرطة لتحديد مكان وهوية هؤلاء اللصوص.

ووفقاً لعدة مصادر، فإنه يتم البحث عن ثلاثة أشخاص، إذ إنهم مشتبه بهم في تورطهم في هذه الجريمة. يُذكر أنه في مايو من العام الماضي، تعرض متجر آخر خاص بالجواهر والساعات، ويتبع لعلامة تجارية أخرى تدعى «شانيل» لعملية سرقة مماثلة.