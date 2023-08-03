عامل ينجو بأعجوبة من فكي تمساح

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجا عامل في مزرعة للتماسيح بولاية كولورادو الأمريكية بأعجوبة من فكي تمساح طوله 12 قدماً ووزنه 600 رطل أثناء محاولته إطعامه، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وظهر في مقطع فيديو شاركته مزرعة «كولورادو غاتور»، موظف يدعى تشاد، وهو يحاول إطعام التمساح المعروف باسم إلفيس، إلا أن التمساح هاجمه، وتمكن الموظف من الهرب بصعوبة من فكي التمساح بعد أن تدخل موظف آخر لمنع إلفيس من مهاجمة تشاد الذي انزلق أثناء الحادث.

ويظهر مقطع فيديو مروع التقطته كاميرا المراقبة بالمزرعة، التمساح الضخم، وكيف نزل الموظف «تشاد» في بركة ماء وكان يحمل ديكاً رومياً لإطعامه، وعندما مد الموظف يده بالديك نحو التمساح، بادر التمساح بهجوم خاطف وحاول عض قدم الموظف، فتراجع الموظف بسرعة للخلف مرتبكاً وخائفاً، وسقط على ظهره على حافة الماء.

وبعد ذلك تحرك التمساح نحوه، ليسرع موظف آخر أكثر خبرة، ويوقف مواجهة التمساح، ووضع يده على الفك العلوي له.

وقامت الحديقة بنشر الفيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليه قائلة: «خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان على التمساح إلفيس أن يقرر إذا كان يريد أن يأكل الديك الرومي أو قدم تشاد».