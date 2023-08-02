نظام تشفير خارق لحماية الحواسيب

المصدر: دبي ـــ البيان

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حققت مجموعة من الباحثين الدوليين اختراقاً في أمان الكمبيوتر مع تطوير نظام تشفير جديد وفعال للغاية من أجل التوزيع العشوائي لذاكرة التخزين المؤقت.

يعالج النظام المبتكر، الذي صممه الأستاذ ري أونو من معهد الأبحاث للاتصالات الكهربائية في جامعة توهوكو باليابان، تهديد هجمات القناة الجانبية ذاكرة التخزين المؤقت، مما يوفر الأمن المعزز والأداء الاستثنائي.

تشكل هجمات القناة الجانبية لذاكرة التخزين المؤقت تهديداً كبيراً لأنظمة الكمبيوتر الحديثة، حيث يمكنها استخراج المعلومات الحساسة خلسة، بما في ذلك المفاتيح السرية وكلمات المرور، من الضحايا المطمئنين.