القبض على رجل اختطف امرأة وسجنها لمدة 14 عاماً

المصدر: د ب أ

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قالت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت رجلا في مدينة تشيليابنسك الروسية للاشتباه في قيامه بسجن امرأة لمدة 14 عاما وقتل امرأة أخرى.

ونشرت وسائل إعلام روسية صورا للرجل (51 عاما). وتم الكشف عن الجرائم المزعومة بعدما طلبت والدة الرجل تقديم مساعدة طبية له بسبب حالته النفسية.

وساعد هذا المرأة المختطفة (33 عاما) على الهرب.

وأفاد بيان من المحققين بأن الرجل كان قد دعا المرأة التي كان عمرها (19 عاما) آنذاك إلى منزله ثم رفض أن يسمح لها بالمغادرة. وتردد أنه ضربها واغتصبها.

وقالت تقارير إعلامية إن الرجل كان قد قام بتثبيت قضبان على النوافذ وكان يغلق المنزل دائما.

وعندما طلبت والدته سيارة اسعاف، نسي الرجل إغلاق المنزل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إزفيستيا" ونشر على الموقع الإلكتروني للمحققين. وتمكنت المرأة من الفرار وعثرت على شقيقتها.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل، عثرت على رفات امرأة أخرى تعرضت للطعن وتقطيع الأوصال ثم الدفن في قطعة أرض بمنزل الرجل في عام 2011 .

وقال تقرير إعلامي إنه تم نقل الرجل إلى المستشفى لإبقائه تحت الملاحظة. وأسفرت عملية تفتيش المنزل عن العثور على جهازي كمبيوتر عليها صور إباحية فضلا عن سلاسل وقيود.

كما تم اعتقال والدة الرجل على أساس أنه من المؤكد أنها كانت على دراية بأنشطة نجلها، إلا أنها أصرت على أن المرأة كانت تعيش مع ابنها بإرادتها.

ويواجه الرجل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا تمت إدانته.