فنان يعمل نادل مطعم للوجبات السريعة

المصدر: دبي ـــ البيان

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أحدث الفنان البريطاني إد شيران «تظاهرة شبابية» أمام مطعم للوجبات السريعة في مدينة شيكاغو الأمريكية، بعدما تحوّل إلى نادل دعماً لمالكي المطعم، وذلك قبل ساعات من إحياء حفله الأحد ضمن جولته العالمية.

وأتاح المطعم المعروف بالخدمة الذاتية، لشيران التصرف مثل الموظفين، وتقديم النقانق الأمريكية، وسط صيحات الزبائن.

وأظهرت مجموعة لقطات متداولة على مواقع التواصل إد شيران في المطعم، ففي واحدة كان يتلقى دروساً في كيفية طهي النقانق، وفي لقطة أخرى يوزعها على الزبائن، حسب موقع 24 الإلكتروني. وفي لقطة ثالثة كان موظفو المطعم يعزفون على الأواني أثناء غناء شيران.

وشارك المطعم عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو يوثق زيارة إد شيران، مع عبارة كتب عليها: «أحدث متدرب لدينا إد شيران لديه الكثير ليتعلمه. إنه مناسب وودود للغاية».

وذكرت مجلة «بيبول» الأمريكية أن شيران معروف بدعمه للكفاءات الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة، فقد سبق أن زار مطاعم محلية أثناء سفره إلى الولايات المتحدة في جولته الغنائية «الرياضيات».