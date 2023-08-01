المصدر: (دبي - البيان)

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نفت حديقة حيوان شرقي الصين التلميحات إلى أن بعض الدببة في الحديقة هم أشخاص يرتدون زي دببة، بعد تداول صور دببة تقف مثل البشر على الإنترنت.

وصرحت حديقة حيوان هانغتشو أمس الإثنين على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدببة الشمسية من ماليزيا أصغر من الدببة الأخرى وتبدو مختلفة لكنها حقيقية، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وتساءل مستخدمو الإنترنت عما إذا كانت دببة حديقة الحيوان حقيقية بعد تداول صور تظهر أحدها يقف منتصباً على رجليه الخلفيتين النحيفتين. وقالت صحيفة هانغتشو ديلي «بسبب الطريقة التي يقفون بها، يتساءل بعض الأشخاص عبر الإنترنت عما إذا كانوا بشراً متنكرين».