تايلاند تفحص 52 مخزناً للألعاب النارية بعد حادث مميت

المصدر: د ب ا

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أمر مسؤولو الأمن في تايلاند بفحص 52 مخزنا آخر في جنوب البلاد بعد أن أسفر انفجار هائل للألعاب النارية في منطقة سونغاي كولوك بإقليم ناراثيوات عن مقتل 12 شخصا وإصابة 121 آخرين وتضرر حوالي 300 منزل، منها 50 منزلا دُمرت بالكامل.

ووفقا لصحيفة" بانكوك بوست" التايلاندية، قالت الشرطة إنه يجب فحص حوالي 52 مستودعا آخر في الأقاليم، لمعرفة ما إذا كانت قد بُنيت بترخيص سليم، وأنه يتم استخدامها بشكل صحيح لمنع تكرار الحادث الذي وقع أول أمس السبت.

ويتعين على فرق التخلص من الذخائر الناسفة إجراء مسح شامل لموقع الانفجار لتحديد كمية الألعاب النارية المخزنة بشكل غير قانوني في المخزن.

وقال الليفتنانت جنرال سانتي إنه يعتقد في البداية أنه تم تخزين ما لا يقل عن 5 أطنان من الألعاب النارية هناك.