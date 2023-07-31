رقم ضخم .. مصر زادت ربع مليون نسمة خلال 57 يوماً

المصدر: البيان

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كشف الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التعداد السكاني لمصر زاد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يوما، ووصل التعداد السكاني لمصر 105 ملايين نسمة في 3 يونيو الماضي.

وأشار عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» مساء الأحد، إلى أن الـ 105 ملايين نسمة هو عدد المصريين، ويقدر عدد المصريين في الخارج حسب بيانات وزارة الخارجية ما بين 10 إلى 12 مليون نسمة، وفقا للمصري اليوم.

وأضاف أن الدولة تتحرك بشكل متسارع لإبطاء معدل النمو السكاني، وهو ما بدأ يسفر عن نتائج، حيث تراجع عدد المواليد نحو نصف مليون مولود عن 2014، موضحا أن هناك تقدما في ملف مواجهة الزيادة السكانية ولكنها لا تسمح بالشعور بعائد التنمية.

ولفت مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن الأجيال المقبلة على سن الإنجاب أحجامها أكبر وبالتالي تناقص الإنجاب بالمستوى المطلوب لن يتحقق بشكل سريع.