مقابل 5 آلاف دولار .. مقترح تسوية أزمة يعاني منها المصريون بالخارج

المصدر: البيان

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كشف النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، تفاصيل فتح وزارة الخارجية باب تسوية أوضاع المصريين بالخارج المطلوبين للخدمة العسكرية مقابل 5 آلاف دولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أداء الخدمة العسكرية واجب وطني وشرف لكل شاب يبلغ من العمر ما بين 18 و30 عاما.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا مقترح لم يصدر به قانون حتى الآن، لأن القانون يصدر في الجريدة الرسمية بعد أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، وفقا للمصري اليوم.

وأكد أن هذا المقترح من شأنه أن ييسر على الشباب الذين بلغ عمرهم 30 عاما ولديهم تأجيل خدمة التجنيد، مضيفا أن المنفعة متبادلة لأن الشاب قد يكون مرتبطا بعمل أو دراسة في الخارج وهذا حل متوازن يلقى قبولا من الشباب المعنيين بالموضوع.

ولفت إلى أن الميزة الخاصة بالشاب أنها تمكنه من العودة لبلده براحته ويأخذ شهادة خدمة عسكرية تعينه على إيجاد عمل ولا يكون معرضا للعقوبة للتخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

وأردف يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية يواجه عقوبة الحبس أو غرامة من 3 إلى 10 آلاف جنيه لتسوية الموقف التجنيدي.

واختتم يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه كان قديما معمول نظام البدلية والمقترح الجديد يحل مشكلة آلاف الشباب في الخارج الذين يرغبون في تقنين وضعهم والعوائد يتم تحويلها على خزينة الدولة المصرية.