ابتكار نسيج ينقل الكهرباء للأزياء الذكية

المصدر: دبي - البيان

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أفادت الخدمة الصحافية بجامعة تومسك التكنولوجية غربي سيبيريا بأن علماء الجامعة وجدوا طريقة لجعل المنسوجات ذكية ومضادة للبكتيريا، وفق «تاس».

وابتكر العلماء في جامعة تومسك التكنولوجية مادة جديدة من النايلون والغرافين للأزياء «الذكية»، وقالت الخدمة الصحافية بالجامعة إنه يمكن غسلها وشدها، فضلاً عن استخدامها كمستشعرات لتسجيل الإيماءات وقياس معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي والتعرف على الصوت. وقام الباحثون بتصنيع مادة هجينة موصلة للكهرباء تعتمد النسيج الصناعي والغرافين.

ومن أجل تحقيق ذلك قاموا بتطبيق أكسيد الغرافين على النايلون.