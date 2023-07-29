برنامج هندسي يضع تصميمات للعلاج

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح مهندسو جامعة رايس في تطوير برنامج هندسي قادر على إنشاء نموذج كمبيوتر شخصي للنظام العصبي العضلي الهيكلي لإنسان، باستخدام بيانات حركة المريض قبل العلاج، ثم يستخدم هذا النموذج للتنبؤ، وحتى تحسين النتيجة الوظيفية للمريض لتصميمات العلاج المختلفة التي يقوم بها الطبيب، ويمكن استخدام البرنامج لتصميم خطط جراحية لتقويم العظام، وتدخلات إعادة التأهيل العصبي، وأنظمة العلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية، التي تزيد من استعادة الوظائف المفقودة للمرضى الذين يعانون من إعاقات حركية ناجمة عن إصابات.