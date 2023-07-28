وفاة شخصين إثر اصطدام طائرتين في الجو بأستراليا

المصدر: د ب أ

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قتل شخصان إثر اصطدام طائرتين في أستراليا اليوم الجمعة.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند الأسترالية إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مطار في كابولتشر، بالقرب من بريسبان، بعد تقارير عن اصطدام طائرتين خفيفتين على ارتفاع منخفض عن الأرض.

وتابعت الشرطة في بيانها أن "شخصين كانا على متن نفس الطائرة قتلا في الحادث".

وأضافت أن قائد الطائرة الأخرى، وهو الراكب الوحيد على متنها، لم يصب بجروح خطيرة.

وسيجري مكتب سلامة النقل الأسترالي تحقيقا في سبب التصادم.