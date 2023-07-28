إنقاذ 3 فتيات جرفهن التيار 22 كيلومتراً في البحر

المصدر: دبي - البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لثلاث فتيات من كازاخستان قررن القيام بمغامرة بحرية مختلفة، فأقدمن على تجربة قضاء ليلتهن في مياه بحر قزوين، على متن فراش هوائي، ولكنهن على ما يبدو انجرفن بعيداً وتُهن في عرضه.

وحسب المعلومات فإن الفتيات قضين حوالي 15 ساعة في البحر، قبل أن يتم العثور عليهن عند الساعة السادسة صباحاً، على بعد 22 كيلومتراً من سواحل بلدة أكتاو في كازاخستان. ونشر حساب تابع للحكومة الكازاخستانية عبر صفحته على تطبيق «انستغرام» صوراً للفتيات بعد إنقاذهن، وللفراش الهوائي الذي قضين ليلتهن عليه.

وبدت الفتيات الثلاث في حالة صحية جيدة.وأفاد الحساب التابع للحكومة الكازاخستانية بأن سفينة تحمل اسم «سونكار»، أنقذت الفتيات ونقلتهن إلى ميناء أكتاو البحري، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لهن.

ويذكر أن أكتاو هي مدينة تقع في غرب كازاخستان، وتعد الميناء الوحيد في البلاد على بحر قزوين، ويبلغ عدد سكانها نحو 160 ألف نسمة. وهي مدينة حديثة تأسست عام 1961، لتضم مساكن موظفي صناعة التنقيب عن اليورانيوم، الذي تشتهر به المنطقة.