تقنية لتخزين المواد البيولوجية توفر مليارات الدولارات

المصدر: دبي – البيان

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طور العلماء طريقة جديدة لتخزين المواد البيولوجية، مثل الحمض النووي الريبوزي (RNA) والبروتينات في الحالة الصلبة. يشبه التخزين في الحالة الصلبة شكل حبة أو قرص يذوب في الماء.

ويوفر الابتكار طريقة جديدة للتغلب على قيود تخزين ومعالجة المنتجات المشتقة من الخلايا المستخدمة في مجموعة متنوعة من أغراض الرعاية الصحية والبحث العلمي، ويمنع ضياع مليارات الدولارات، على سبيل المثال، تفشل أكثر من 10 % من حالات حفظ مثل هذه المواد؛ ما يؤدى إلى خسائر تزيد على 35 مليار دولار سنوياً، وفقاً لمعهد IQVIA لعلوم البيانات البشرية.