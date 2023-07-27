50 حوتاً طياراً تنفق بعد جنوح جماعي غرب أستراليا

المصدر: سيدني - د ب أ

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نفق أكثر من 50 حوتاً طياراً، بعد جنوح جماعي على شاطئ في غرب أستراليا.

وذكرت هيئة المتنزهات والحياة البرية الأربعاء أن 51 حوتاً، نفقت الليلة السابقة، بعد أن تقطعت بها السبل الثلاثاء، في شاطئ «تشينز»، على بعد حوالي 450 كيلومتراً جنوب شرق بيرث.

وتجرى جهود إنقاذ لإعادة 46 حوتاً أخرى إلى المياه العميقة.

وذكرت الهيئة أنه تنهال عليها المئات من العروض، للمساعدة في إنقاذ الحيتان، التي تقطعت بها السبل.

وأضافت «إننا نتفهم قلق الجمهور ونقدر الدعم من المتطوعين والمنظمات». وتابعت الهيئة إن «التركيز، الذي له أولوية لفريق إدارة الحوادث هو ضمان سلامة الطاقم والمتطوعين وسلامة الحيتان. منطقة الاستجابة يوجد بها مجموعة من المخاطر، بما في ذلك الحيتان الضخمة والمنكوبة والتي من المحتمل أن تكون مريضة وأسماك القرش والأمواج والآلات الثقيلة والسفن».

وشوهدت الحيتان، قبالة الساحل مساء الاثنين وقضت معظم الثلاثاء، متجمعة معاً، مما أثار مخاوف من أنه تقطعت بها السبل.