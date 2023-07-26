فتحت مطعماً بعد وصفاتها على «تيك توك»

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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بدأت تواي نوين تحظى خلال فترة الجائحة بشهرة وشعبية من خلال نشرها عبر منصة تيك توك مقاطع فيديو لوصفات فيتنامية، لكنّ الوقت حان بالنسبة إلى الطباخة البالغة 25 عاماً لافتتاح أول مطعم لها في لوس أنجليس.

وتقول لوكالة فرانس برس من مطعمها دي دي: «هيا بنا» باللغة الفيتنامية، الواقع في ويست هوليوود، وهو حيّ مزدحم في مدينة كاليفورنيا: «إنّ افتتاح مطعم خاص بي كان أشبه بحلم (...) وصراحةً، لم أكن أتخيّل أنه سيتحقق بهذه السرعة». وتضيف الشابة وهي ترتدي زياً أسود عليه «شيف تواي»: «أردت أن تتاح للأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بي إمكانية ارتياد مطعمي وتذوق أطباقي».

وتعتمد نوين، التي دخلت كلية طبخ لتعلّم أساسيات المهنة، على إرث عائلتها لإتقان فن الطهو. وتقول: «لم أتعلّم الطبخ فعلياً إلا عندما نظرت حقاً إلى ما نشأت عليه، وهو مذاق أطباق أمي».

واستمدّت نوين، وهي مهاجرة من فيتنام وصلت إلى الولايات المتحدة عندما كانت طفلة، إلهامها من والدتها وزوج أمها. وتقول إنهما يذكّرانها «في كل مرة» تكون فيها داخل المطبخ «بضرورة أن تحضّر أطباقاً شهية وأن تثق بوصفاتها».