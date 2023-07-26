روبوت جديد يعزز إنتاج خلايا الطاقة الشمسية

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر الباحثون روبوتاً قادراً على إجراء التجارب بشكل أكثر كفاءة واستدامة لتطوير مجموعة من مواد أشباه الموصلات الجديدة بمواصفات مميزة.

وبيّن الباحثون بالفعل أن التقنية الجديدة، المسماة «روبو مابر» RoboMapper، يمكنها التعرف بسرعة إلى تحسين كفاءة الخلايا الشمسية، وتسريع عملية الإنتاج، إذ كان الأمر يتطلب خطوات عدة، ويوفر الوقت والطاقة، ويجعل من إنتاج الخلايا الشمسية عملية أكثر استدامة، بحسب ما نشرت الثلاثاء مجلة «ماتر» Matter، المتخصصة في التقنية والعلوم الشمسية.