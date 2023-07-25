شاهد.. راكب متطفل يتسبب باضطراب رحلة جوية

المصدر: البيان

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أحدث راكب على رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية اضطراباً على الطائرة التي اضطر طاقمها إلى العودة لمطار سان فرانسيسكو الدولي، قاطعة رحلتها التي كانت متجهة إلى العاصمة التايوانية تايبيه.

وأصر الراكب في مقاعد الدرجة الاقتصادية على الانتقال إلى درجة رجال الأعمال بشكل اعتباطي، وعناد كبير.

وبحسب شهود، فقد استمر الراكب في القدوم إلى درجة رجال الأعمال أثناء تقديم الطعام. وفشل طاقم الطيران في إقناعه بالعودة إلى مقعده في الدرجة الاقتصادية.

وأظهر مقطع فيديو محاولة الراكب الانتقال إلى درجة رجال الأعمال، مما اضطر الطاقم إلى ربط يديه وقدميه في النهاية وحمله إلى المقاعد الخلفية.