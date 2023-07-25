5 وفيات و29 مصاباً بحادث مروري في الجزائر

المصدر: د.ب.أ

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أعلنت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، وفاة خمسة أشخاص وإصابة 29 آخرين إثر حادث حافلة لنقل المسافرين ببلدية الخيثر جنوب غربي البلاد.

وقالت الحماية المدنية في بيان، إن وحداتها تدخلت لأجل حادث انحراف حافلة نقل مسافرين في قرية مصباح ببلدية الخيثر، ما خلف خمس وفيات و29 مصاباً والعملية مستمرة.

وكانت مصالح الحماية المدنية أعلنت قبل أيام وفاة 34 شخصاً وإصابة 12 في حادث احتراق حافلة بولاية تمنراست جنوب العاصمة.

وكشف المكلف بالإعلام والتنسيق المروري على مستوى قيادة الدرك الوطني بالجزائر، الرائد سمير بوشحيط، عن أن مصالح ووحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص سجلت 3591 حادث مرور تسبب في وفاة 1116 شخصا وجرح 5326 آخرين في الشهور الخمسة الأولى من 2023 .

وأشار إلى ارتفاع حوادث المرور بنسبة 45 % مقارنة بذات الفترة من سنة 2022، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث يعود بنسبة 93 % إلى العامل البشري، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بالطرقات والمحيط والمركبات.

وشددت السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة من إجراءاتها في التعامل مع السائقين، كما تم نصب مئات الكاميرات في الطرق بالعاصمة الجزائرية لمراقبة المخالفات المرورية بهدف التقليل من الحوادث.