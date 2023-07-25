مصر.. انتهاء أزمة انقطاعات الكهرباء خلال يومين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد متحدث باسم وزارة الكهرباء في مصر أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ستنتهي خلال يومين.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء: إن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 ألف ميجا وات رغم أن استهلاك المواطنين لا يتعدى 36 ألف ميجا وات

وتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائى على المشتركين نتيجة نقص الوقود منتصف الأسبوع الجاري.

وناشد المواطنين بمساعدة الدولة فى تجاوز الأزمة سريعًا من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوي، وأشار إلى أن تخفيف الأحمال وصل إلى 3000 ميجا وات خلال الأيام الماضية.

وأكد أن ترشيد الاستهلاك أمر ضرورى وحتمي خلال هذه الأيام للمساهمة في تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال وقال إنه لا يوجد أى مشاكل في الشبكة الكهربائية وإن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليًا من أقوى الشبكات بالعالم وفق موقع اليوم السابع.

وأكد حمزة أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من خلال رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى فى القطاع بالكامل خاصة بمحطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات.

وأشار إلى تواجد فرق فنية بكل أنحاء الجمهورية لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة وعودة شبكة الغاز لطبيعتها.